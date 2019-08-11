

منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

قدمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية في مستشفى منى الجسر في أول أيام عيد الاضحى المبارك لـ " 1286 " حاجًا وحاجة من حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1440هـ.

وشملت الحالات " 339 " حالة في أقسام الطوارئ، و " 947 " حالة في العيادات الخارجية، وتمثلت الحالات في إصابات الإجهاد الحراري، وأمراض الضغط والسكر ، وأمراض الجهاز التنفسي، اضافة إلى الكسور، والجروح.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تقديم جميع الخدمات الاسعافية والعلاجية والوقائية اللازمة للحجاج حتى مغادرتهم المستشفى، فيما تم تنويم " 113 " حالة، غادروا بعد استقرار حالتهم الصحية، بينما بقيت " 42 " حالة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة خطة العلاج.

وكانت " الصحة" والجهات المعنية في الحج قد دعت بضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة منها في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل الـ SMS التي بثتها على جميع مشغلي الاتصالات في منطقة المشاعر المقدسة؛ للوقاية من الاصابات والأمراض، ومن ذلك أهمية استخدام المظلات الشمسية، وعدم حمل الأمتعة أثناء التنقل بين المناسك، والالتزام بمواعيد التفويج لرمي الجمرات، لتأدية المناسك وإتمام فريضة الحج بصحة وعافية.

// انتهى //

23:31ت م

0281





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / " 1286 " حاجًا يستفيدون من خدمات مستشفى منى الجسر في أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.