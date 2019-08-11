

العيدابي 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

زار محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري اليوم ، المرضى المنومين بمستشفى العيدابي العام ، حيث اطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم ، مقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعيًا المولى القدير أن يمنّ على المرضى بالشفاء والعافية.

كما استقبل الظافري المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمقر المجلس البلدي، من مديري الإدارات الحكومية والمواطنين، حيث قدم التهنئة للجميع، سائلًا اللـــَّه تعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالخير والمسرّات والبركات.

ورفع محافظ العيدابي التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي العيدابي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

23:21ت م

0278



العيدابي 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسزار محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري اليوم ، المرضى المنومين بمستشفى العيدابي العام ، حيث اطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم ، مقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعيًا المولى القدير أن يمنّ على المرضى بالشفاء والعافية.كما استقبل الظافري المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمقر المجلس البلدي، من مديري الإدارات الحكومية والمواطنين، حيث قدم التهنئة للجميع، سائلًا اللـــَّه تعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالخير والمسرّات والبركات.ورفع محافظ العيدابي التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي العيدابي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.// انتهى //23:21ت م0278

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ العيدابي يعايد المرضى ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.