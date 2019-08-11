السعودية | المملكة تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:55 مساءً, 11 أغسطس 2019 م المناطق - واس أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعبر المصدر، عن رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً لحقوق الأشقاء الفلسطينيين.

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