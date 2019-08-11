الجوازات تقدم العديد من الخدمات داخل المشاعر

2019-08-12

متابعات الخليج 365 - واس

تقوم المديرية العامة للجوازات بالعمل داخل المشاعر المقدسة وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تجهيز وحدة متنقلة مزودة بأجهزة الحاسب الآلي وكذلك الكادر المؤهل لخدمة ضيوف الرحمن في مواقعهم ، وتتضمن الخدمات المقدمة “طباعة الإقامة ، تجديد الإقامة ، خروج وعودة ، خروج نهائي ، نقل معلومات ” والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

وقال مدير جوازات العاصمة المقدسة العميد سلمان بن عوض الوذيناني : إن زائر الوحدة المتنقلة يمكنه إنهاء عدد من الإجراءات في حينه ، وأضاف الوذيناني أن الجوازات تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة لضيوف بيت الله الحرام والموظفين العاملين على خدمة الحجيج ، واختصار الوقت والجهد عليهم وذلك بتقديم الخدمة لهم في أماكن تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

كما خصصت المديرية العامة للجوازات بريد التواصل الإلكتروني: [email protected] والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ، فيسبوك ، سناب شات ، يوتيوب ) ومركز الاتصال الموحد 992 للرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والمقترحات.