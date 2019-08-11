2019-08-11

إماراتيون من مشعر منى: شكرًا من القلب لجهودكم الجبارة

متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة - تصوير: فواز الأسلمي

وجه حجاج إماراتيون رسائل شكر وتقدير إلى المملكة من مشعر منى بعد أن من الله عليهم بفريضة الحج، قائلين بكل ثقة وفخر “شكرًا من القلب لجهودكم الجبارة”.

كما وجهوا التهنئة إلى العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أنهم وجدوا الترحاب من الجميع منذ وصولهم إلى المملكة، وشاهدوا النظافة والتنظيم الممتاز، مقدمين الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الجهود الجبارة التي قاموا بها خلال موسم الحج.

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وشددوا على أن موسم الحج لم يكن به تقصير بل كان هناك تعاون من جانب جميع الجهات سواء الجيش أو الشرطة أو المتطوعين.

وتوجه ضيوف الرحمن اليوم أفواجاً إلى بيت الله الحرام مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان.

وبذل رجال الأمن جهوداً كبيرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام ليطوفوا طواف الإفاضة.