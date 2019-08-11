الكشافة تضرب مثلًا في النظام والنشاط بعد جهودها في الهدي والأضاحي والإرشاد

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بذلت الكشافة السعودية، جهوداً ملموسة على شتى الجوانب ضمن أعمالها في موسم حج 1440، لتضرب مثلًا في النظام والنشاط أثار إشادة وإعجاب الجميع.

الهدي والأضاحي:

وتساند الكشافة في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، التي بدأتها منذ السادس من هذا الشهر، من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث قاموا اليوم بأعمال التوجيه والإرشاد وتنظيم ومرافقة الحافلات التي نقلت الحجاج من المخيمات إلى مجازر المشروع، والعودة بشكل متكرر للمخيمات، وتستمر تلك المساندة خلال أيام التشريق.

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ووزع أفراد الكشافة خلال الأيام الماضية النشرات التعريفية بالمشروع ومطبوعات المشروع على الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية.

إرشاد الحجاج:

كما أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية “يوم عرفة” 34974 حاجاً من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 4489 حاجًا إلى مقار حملاتهم, فيما تم إرشاد 30485 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 1499 طلعة.

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم التاسع أكثر من 2000 كشاف وجوال وقائد عملوا في سبعة مراكز إرشاد بمشعر عرفات، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.



آلية محددة:

ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد، حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيراً من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد من بينها الأجهزة الذكية.

مسح مشعري منى وعرفات:

وقبلها بدأ أفراد الكشافة المُشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عملية مسح مشعرَي منى وعرفات، بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات، والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.



تدشين وإطلاع:

وقبل أيام، دشن وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بحضور المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وقائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وعدد من مسؤولي القطاعات الكشفية في المعسكر الرئيسي للجمعية في مشعر عرفات.

واطلع آل الشيخ على مقرات لجنة الخرائط والأدلة الإرشادية، ومجموعة التفويج، وتفقد الجهود المبذولة من الكشافين في هذا الإطار، واستمع إلى شرح مفصل حول العمليات التي يقوم بها أبناء الوطن وبناته في قيادة وأفراد معسكرات الخدمة العامة في الحج، والتي تمثل داعمًا مهمًا لأعمال الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.

كما حضر الوزير حمد آل الشيخ الحفلَ الخطابي الذي أقيم بمناسبة تدشين معسكرات الخدمة العامة للكشافة في المشاعر المقدسة.