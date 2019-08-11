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2019-08-11 إنقاذ 3 أشخاص احتجزهم سيل بمجرى سد وادي الليث متابعات الخليج 365 - الليث تمكن الدفاع المدني في الليث من إنقاذ ثلاثة أشخاص احتجزهم سيل بمجرى سد وادي الليث شرق المحافظة. وقال المدني: إن الأشخاص الثلاثة بصحة جيدة بعد إنقاذهم. Advertisements ونشر المدني صورًا تبين عملية إنقاذ الأشخاص من السيل.









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