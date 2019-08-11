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الملك سلمان يتلقى اتصالًا للتهنئة بالعيد من ولي عهد الكويت

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2019-08-11

الملك سلمان يتلقى اتصالًا للتهنئة بالعيد من ولي عهد الكويت

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد دولة الكويت على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.






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