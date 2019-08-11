شكرا لقرائتكم نائب أمير مكة يزور الحجاج المنومين في مستشفى الجسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-11 نائب أمير مكة يزور الحجاج المنومين في مستشفى الجسر متابعات الخليج 365 - واس Advertisements زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، عدداً من ضيوف الرحمن المنومين في مستشفى الجسر بمشعر منى.

واطمأن سموه على حالتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم، كما هنأهم بعيد الأضحى.









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