التحالف: خلاف وخيانة بين قيادات الميليشيا وراء تصفية إبراهيم الحوثي

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين القيادات.

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وأضاف التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل الميليشيا بحي حدة في صنعاء، موضحًا أن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.

ويُعتبر إبراهيم بدر الدين الحوثي أحد أذرع شقيقه زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لاسيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.

وكان من أبرز قادة عملية اقتحام العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر العام الماضي، حيث شارك بفاعلية وبشكل كبير في عملية الانقلاب على الشرعية واقتحام دار الرئاسة ومحاصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي في منزله آنذاك.