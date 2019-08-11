وزير الشؤون الإسلامية يعلق على حديث خطيب العيد عن “عمل المرأة” #عيد_الاضحى #العالم_في_قلب_المملكه

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

علق وزير الشؤون الاسلامية، د عبد اللطيف آل الشيخ ،اليوم، على جزء من خطبة عيد تم تداولها من إحدى الساحات في شمال جدة على واقع التواصل الاجتماعي، و التي هاجم فيها المتحدث عمل المرأة و المرأة العاملة واصفة إياها بالتي “تأكل بثدييها” على حد قوله.

وأكد آل الشيخ في مداخلة تلفزيونية،اليوم، رفض الوزارة لما جاء في هذا الكلام رفضا تاما موضحا أن ذلك ليس من الدين في شئ و ترفضه أنظمة الدولة و قيادتها الرشيدة، وعلماؤها وشعبها، وأن المكان الذي أقيمت فيه صلاة العيد التي قيلت فيه الخطبة غير مخصص وهو أرض فضاء ، وأن المتحدث لم يأخذ أي إذن فهو متطفل على الخطابة و على الأنظمة وخالف اللوائح و قوانين الوزارة .

وبين آل الشيخ أنه تم تشكيل لجنة وتم أخذ إفادة المتحدث و سوف ترفع النتائج للجهات المسؤولة وأنه سينال عقابه و ما قام به فعل مرفوض .

وقال آل الشخ : ” علمنا ما يدور اليوم في بعض وسائل التواصل وانتشار خطبة تحدث فيها المتحدث باسلوب لا يتناسب شرعيا ويخالف توجهات المملكة و الوزارة و الدولة فالمكان المقامة فيه الصلاة غير مخصص للصلاة فهو ارض فضاء في شمال جدة

وأضاف إن إقامة هذا المتحدث لصلاة العيد بغير اذن وتجاوزه بهذا الأسلوب يخالف التعليمات، و الأنظمة و المنهج المعتدل للمملكة وقيادتها وعلمائها و شعبها

وكل ما قام به هو تطفل على العمل، و الخطابة، و المكان ليس من الأماكن المرخص الصلاة فيه و لا من المساجد، ولا المصلليات ولأجل ذلك هذا العمل غير مقبول و فيه تجاوز جسيم و الوزارة شكلت لجنة وأخذت إفادة للمتحدث وسترفع الإفادة ورأي اللجنة للجهات المسؤولة

وتابع أن ذلك تجاوز على الدين قبل تجاوز الأنظمة و ما قاله لابد من العقاب عليه و ما قام به هو تصرف فردي ويجب العقاب عليه و ستحال معاملته لإمارة منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراء المناسب و الوزارة لا تقبل مثل هذا مطلقا وهناك أنظمة وتعليمات تحفظ حق المواطن .