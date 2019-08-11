خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان لتهنئته بعيد الأضحى

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وهنأ الرئيس التركي خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج.

وبادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التركي التهنئة بعيد الأضحى، مشيراً إلى أن المملكة لن تألوا أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.