شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد الكويت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد دولة الكويت على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
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