السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً من الرئيس التركي

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً من الرئيس التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اتصالاً الأحد من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي أشاد بالجهود السعودية في سبيل التيسير على الحجاج.

وهنأ اردوغان الملك سلمان بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، كما قدم الرئيس التركي التهنئة لخادم الحرمين بحلول عيد الأضحى، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التركي التهنئة بعيد الاضحى، مشيراً إلى أن المملكة لن توفر أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.