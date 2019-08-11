- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تمكن مساء اليوم الأحد، الدفاع المدني بمحافظة الليث من إنقاذ ثلاثة مواطنين احتجزتهم السيول وهم داخل مركبتهم بمجرى سد وادي الليث.
حيث ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابع لمدني الليث، باشر مساء اليوم، حادثة احتجاز ثلاثة أشخاص، بمجرى سد وادي الليث ٦٥ كم شرق المحافظة، وباشر في عمليات الإنقاذ بعد ورود بلاغ من مركز العمليات الموحد.
وأضاف أنه مع وصول الفرق، اتضح وجود سيارة من نوع شاص ببطن الوادي تحيط بها المياه من كل جانب، وحال تدفق المياه الكثيف بين المحتجزين والخروج إلى مناطق آمنة، في الحال باشرت فرق الإنقاذ أعمالها لتتمكن من إخراج جميع المحتجزين وعددهم ثلاثة أشخاص إلى خارج الوادي بصحة جيدة، وتقديم الإسعافات الأولية لهم عن طريق فرق الهلال الأحمر.
ومن جانب آخر، أهاب متحدث الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات وتوجيهات الدفاع المدني عند هطول الأمطار، والالتزام بعدم قطع الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها، والابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية، في حال هطول الأمطار؛ حفاظًا على سلامة الجميع.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 11:26 PM
حذر من قطع الأودية والتجمعات المائية داعيًا للابتعاد عن مجاري السيول"مدني الليث" ينقذ 3 مواطنين احتجزوا داخل مركبتهم بمجرى سد
تمكن مساء اليوم الأحد، الدفاع المدني بمحافظة الليث من إنقاذ ثلاثة مواطنين احتجزتهم السيول وهم داخل مركبتهم بمجرى سد وادي الليث.
حيث ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابع لمدني الليث، باشر مساء اليوم، حادثة احتجاز ثلاثة أشخاص، بمجرى سد وادي الليث ٦٥ كم شرق المحافظة، وباشر في عمليات الإنقاذ بعد ورود بلاغ من مركز العمليات الموحد.
وأضاف أنه مع وصول الفرق، اتضح وجود سيارة من نوع شاص ببطن الوادي تحيط بها المياه من كل جانب، وحال تدفق المياه الكثيف بين المحتجزين والخروج إلى مناطق آمنة، في الحال باشرت فرق الإنقاذ أعمالها لتتمكن من إخراج جميع المحتجزين وعددهم ثلاثة أشخاص إلى خارج الوادي بصحة جيدة، وتقديم الإسعافات الأولية لهم عن طريق فرق الهلال الأحمر.
ومن جانب آخر، أهاب متحدث الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات وتوجيهات الدفاع المدني عند هطول الأمطار، والالتزام بعدم قطع الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها، والابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية، في حال هطول الأمطار؛ حفاظًا على سلامة الجميع.
، "مدني الليث" ينقذ 3 مواطنين احتجزوا داخل مركبتهم بمجرى سد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الليث" ينقذ 3 مواطنين احتجزوا داخل مركبتهم بمجرى سد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.