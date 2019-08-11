، "حاج موريتاني": ترددت في إجراء عملية القسطرة القلبية.. ونصيحة ابنتي غيرت رأيي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت له: مستشفياتهم مميزة وامتيازات الحجاج لديهم لا تجدها في أي مكان آخر

أكد حاج موريتاني في العقد الثامن من عمره، منوم بمدينة الملك عبدالله الطبية، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية ويحتاج إلى عمل قسطرة قلبية له، أن نصيحة ابنته التي تعمل طبيبة في موريتانيا، غيرت رأيه حول تردده في إجراء العملية القلبية له، والتي كان يرغب في إجرائها في بلاده بعد عودته والاكتفاء بالأدوية المعطاة له.

وقال الحاج الموريتاني "قيق مولى إدريس ٧٤ سنة، إنه عايش غالبية مراحل الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام منذ ما يقارب نصف قرن، حيث حج بيت الله الحرام عشر مرات، كان أولها عام ١٩٧٦م، مشيرًا إلى أن كل حج يقوم به يلاحظ التطور المتزايد في الخدمات والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للحجاج.

وبيّن الحاج "إدريس"، أنه عند قدومه هذا العام للحج وأثناء قيامه بالطواف في الحرم المكي شعر بالتعب والألم في صدره، حيث نقل لمدينة الملك عبدالله الطبية وعند الكشف عليه تبين تعرضه لأزمة قلبية ويحتاج إلى عمل قسطرة قلبية له، إلا أن الأطباء أرجؤوا ذلك لكيلا يفوتوا عليّ حجة هذا العام.

وتابع: تم اصطحابي عبر القافلة الطبية والوقوف على صعيد عرفات وإعادتي للمستشفى مرة أخرى، حيث أبلغت الأطباء بأنني أريد أخذ الأدوية وعند عودتي لبلادي سوف أقوم بإجراء العملية، إلا أنني بعد اتصال أجريته مع ابنتي الطبيبة في موريتانيا غيرت رأيي وسوف أجري العملية قبل عودتي، إذ قالت ابنتي لي "أي شيء يعرضه الأطباء لديك في السعودية لا ترفضه، مستشفياتهم مميزة في خدماتها والأطباء لديهم ذو خبرات عالية، وحكومتهم تقدم امتيازات لحجاج بيت الله الحرام، حيث تجري لهم عمليات بالمجان، على الرغم من أن تكلفتها في الدول الأخرى عالية الثمن.

وقال الحاج إدريس، إن إدارة السعودية في تنظيم الحج لا يستطيع أحد أن يقوم به غيرهم، حيث أصبحت تتميز كل عام عن الآخر في تقديم خدماتها للحجاج والتسهيل عليهم لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، إذ بات الحاج عندما يعود لأهله مسرورًا وكأنه عائد من رحلة سياحية لا يبدو عليه التعب والإرهاق، وذلك بسبب الاهتمام الكبير الذي يحظى به الحاج منذ قدومه للمملكة العربية السعودية إلى أن يغادرها.