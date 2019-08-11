محمد بن مسعود - الدمام - كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، ولخلاف بين القيادات. وبيَّن التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل . 11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 11:18 PM Advertisements "التحالف": إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخليه نتيجة صراع أجنحة المليشيا "التحالف": إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخليه نتيجة صراع أجنحة المليشيا كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، ولخلاف بين القيادات. وبيَّن التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل . الكلمات المفتاحية ، "التحالف": إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخليه نتيجة صراع أجنحة المليشيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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