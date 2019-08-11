، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التركي وولي العهد الكويتي ،

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
كما هنأ الرئيس التركي خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين فخامته التهنئة بعيد الأضحى، مشيرًا - أيده الله - إلى أن السعودية لن تألو أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد دولة الكويت على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التركي وولي العهد الكويتيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-11
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
كما هنأ الرئيس التركي خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين فخامته التهنئة بعيد الأضحى، مشيرًا - أيده الله - إلى أن السعودية لن تألو أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد دولة الكويت على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:30 PM
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
11:12 PM
هنآه بحلول عيد الأضحى المبارك
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
كما هنأ الرئيس التركي خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين فخامته التهنئة بعيد الأضحى، مشيرًا - أيده الله - إلى أن السعودية لن تألو أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد دولة الكويت على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.
، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التركي وولي العهد الكويتي ،
المصدر : الخليج 365
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