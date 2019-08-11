، "الأمانة" تغلق استراحة حُوِّلت لمسلخ دواجن مخالف جنوب الطائف ،

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أغلقت بلدية جنوب الطائف الفرعية مسلخًا مخالفًا للدواجن يعمل من دون ترخيص نظامي، ومقام في إحدى الاستراحات بجنوب المحافظة.
وأوضحت أمانة الطائف أنه تم مصادرة كل محتويات المسلخ المخالف وإغلاقه، وذلك لعدم وجود ترخيص نظامي، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بعدم تأهيل الموقع، وتدني مستوى النظافة، وسوء أدوات التحضير، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
وقد نفذت الفرق الرقابية بالفرع حملة ميدانية مكثفة على المطابخ والمطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية والمسالخ العشوائية والبوفيهات، ضمن البرامج الرقابية المكثفة لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف.
وبيّنت الأمانة أنها تنفذ حملة مكثفة لمتابعة كل الأنشطة المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك، والتأكد من سلامة المعروضات، وتطبيق الاشتراطات الصحية والتوعية بمخاطر التجاوزات ومخالفة التعليمات الصحية.
وتغطي الفرق الرقابية مواقيت الحج والطرق السريعة والضواحي ومواقع عربات الترك فود وغيرها من الأنشطة التي تتعلق بصحة المستهلك.
يُذكر أن أمانة الطائف خصصت فرقًا رقابية ميدانية تعمل على مدار الساعة للرقابة الغذائية بمواقيت وطرق الحج ولاسيما أن الطرق تشهد كثافة متزايدة من قاصدي بيت الله الحرام.
"الأمانة" تغلق استراحة حُوِّلت لمسلخ دواجن مخالف جنوب الطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-11
أغلقت بلدية جنوب الطائف الفرعية مسلخًا مخالفًا للدواجن يعمل من دون ترخيص نظامي، ومقام في إحدى الاستراحات بجنوب المحافظة.
وأوضحت أمانة الطائف أنه تم مصادرة كل محتويات المسلخ المخالف وإغلاقه، وذلك لعدم وجود ترخيص نظامي، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بعدم تأهيل الموقع، وتدني مستوى النظافة، وسوء أدوات التحضير، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
وقد نفذت الفرق الرقابية بالفرع حملة ميدانية مكثفة على المطابخ والمطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية والمسالخ العشوائية والبوفيهات، ضمن البرامج الرقابية المكثفة لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف.
وبيّنت الأمانة أنها تنفذ حملة مكثفة لمتابعة كل الأنشطة المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك، والتأكد من سلامة المعروضات، وتطبيق الاشتراطات الصحية والتوعية بمخاطر التجاوزات ومخالفة التعليمات الصحية.
وتغطي الفرق الرقابية مواقيت الحج والطرق السريعة والضواحي ومواقع عربات الترك فود وغيرها من الأنشطة التي تتعلق بصحة المستهلك.
يُذكر أن أمانة الطائف خصصت فرقًا رقابية ميدانية تعمل على مدار الساعة للرقابة الغذائية بمواقيت وطرق الحج ولاسيما أن الطرق تشهد كثافة متزايدة من قاصدي بيت الله الحرام.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:29 PM
لعدم تأهيل الموقع وتدني مستوى النظافة وسوء أدوات التحضير
أغلقت بلدية جنوب الطائف الفرعية مسلخًا مخالفًا للدواجن يعمل من دون ترخيص نظامي، ومقام في إحدى الاستراحات بجنوب المحافظة.
وأوضحت أمانة الطائف أنه تم مصادرة كل محتويات المسلخ المخالف وإغلاقه، وذلك لعدم وجود ترخيص نظامي، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بعدم تأهيل الموقع، وتدني مستوى النظافة، وسوء أدوات التحضير، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
وقد نفذت الفرق الرقابية بالفرع حملة ميدانية مكثفة على المطابخ والمطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية والمسالخ العشوائية والبوفيهات، ضمن البرامج الرقابية المكثفة لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف.
وبيّنت الأمانة أنها تنفذ حملة مكثفة لمتابعة كل الأنشطة المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك، والتأكد من سلامة المعروضات، وتطبيق الاشتراطات الصحية والتوعية بمخاطر التجاوزات ومخالفة التعليمات الصحية.
وتغطي الفرق الرقابية مواقيت الحج والطرق السريعة والضواحي ومواقع عربات الترك فود وغيرها من الأنشطة التي تتعلق بصحة المستهلك.
يُذكر أن أمانة الطائف خصصت فرقًا رقابية ميدانية تعمل على مدار الساعة للرقابة الغذائية بمواقيت وطرق الحج ولاسيما أن الطرق تشهد كثافة متزايدة من قاصدي بيت الله الحرام.
، "الأمانة" تغلق استراحة حُوِّلت لمسلخ دواجن مخالف جنوب الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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