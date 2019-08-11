”ذبحتمونا من الوريد إلى الوريد” .. أقوى رد ناري من ”الشرعية” إلى قيادة التحالف بعد انقلاب عدن (نص الرسالة)

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عدن - ياسمين التهامي - وجه المستشار الرئاسي السابق، ونائب رئيس البرلمان اليمني، الأستاذ عبدالعزيز جباري رسالة عاجلة إلى قيادة التحالف العربي بعد أحداث الانقلاب على الشرعية في عدن. وفي تغريدة رصدها محرر "بويمن" قال جباري: "إلى قيادة التحالف : اصبح حديثكم عن دعم الشرعيه في اليمن يثير السخريه ويدعو للضحك والبكاء في ان معا". Advertisements وأضاف جباري: "عن اَي شرعيه تتحدثون وقد ذبحتوها من الوريد الى الوريد لم يفعل الحوثي بالشرعيه مثلما فعلتم بها".

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