شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف ينزل منشورات ورقية على سكان مدينة عدن.. شاهد مالذي يطالبهم فيها؟ «صور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسقطت طائرات التحالف العربي قبل قليل منشوارت على محافظة عدن اكدت من خلال هذه المنشورات الوقوف إلى جانب الوحدة اليمنية وعدم التفريط فيها .

وقالت المنشورات ان السعودية لن تسمح بتمزيق اليمن الشقيق , كما اكدت منشورات أخرى ان النصر وقريب والمستقبل واعد , مطالبة الشعب اليمني بالمحافظة على الوحدة .

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