شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بدايه ازمة تلوح في الافق : بيان هام من شركة النفط اليمنية لجميع المواطنين في العاصمة صنعاء. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت شركة النفط اليمنية التابعة لحكومة صنعاء انها وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة مساء يومنا هذا الأحد الموافق 11 اغسطس 2019م السفينة ”سي أدور” المحملة بكمية ( 19,800 ) طن من مادة البنزين وكمية (9,098) طن م̷ـــِْن مادة الديزل.

واوضحت الشركة في بيان لها تلقاه “الجديد برس ” ان ذلك يأتي بعد أن تعرضت للتأخير عن الوصول الى ميناء الحديدة بسبب التفتيش في جيبوتي والاحتجاز عرض البحر م̷ـــِْن قبل تحالف العدوان لمدة 3 أيام .

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واضافت الشركة ان قوى تحالف العدوان تتعمد تأخير دخول سفن المشتقات النفطية إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم رغم الحاجة الماسة للمواد البترولية وزيادة معدل الاستهلاك .

وقالت انها صدرت توجيهات المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية للمختصين بفرع الحديدة بسرعة الترتيب لدخول السفينة المشار اليها للربط في الرصيف المناسب بميناء الحديدة حسب الأولوية والاحتياج وتكليف الفريق الفني بمنشآت الحديدة بإجراء الفحص المختبري للشحنة وأخذ القياسات فور عملية الربط والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة .

واكدت شركة النفط اليمنية انها أعدت البرامج التموينية الكفؤة والفاعلة لتوزيع الشحنة المشار اليها وتسويقها وفقا للاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية وأهم القطاعات الحيوية واتخاذ الاجراءات الاشرافية والرقابية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل جودة والحفاظ على الإستقرار التمويني خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالى.