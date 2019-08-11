شكرا لقرائتكم خبر عن الملك «سلمان» يفاجأ الامارات وميلشياتها بعدن باعلان موقف صارم من الانقلاب على الشرعية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس عبدربه منصور هادي، عن الايادي الداعمة للانقلابيين في جنوب اليمن وشماله.

وأثنى رئيس الجمهورية خلال قمة ثنائية عقدها بمكة، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأحد، على "الموقف الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وما تميز به من مسؤولية وحزم لرفض هذا الانقلاب على مؤسسات الشرعية والتأكيد على موقف المملكة الثابت الداعم للشرعية ولوحدة اليمن وأمنه واستقراره".

وناقش الرئيس هادي والعاهل السعودي المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين.

Advertisements

وأكد الرئيس هادي أن هذه المواقف الأخوية "تجسد ما يجمع بلدينا من أواصر المحبة والإخاء والمصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني وأياديه المختلفة في الشمال والجنوب الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة"، معبراً عن تقدير اليمنيين "لهذه المواقف الصادقة التي ستظل حاضرة في الأذهان وفي ذاكرة الجيل العربي".

من جانبه، جدد العاهل السعودي موقف المملكة الثابت في دعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والوقوف إلى "جانب اليمن واستقراره ورفض كل ما يهدد أمنه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وكذلك ممارسات المجلس الانتقالي التي تستهدف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ورفضهم لكل ما من شأنه تقويض مؤسسات الدولة"، داعياً إلى "رص الصفوف وتفويت الفرصة على كل المتربصين باليمن"، منوهاً إلى العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين اليمني والسعودي.

واستعرض اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة بالمملكة، عدد من القضايا والموضوعات لا سيما تلك الأحداث التي آلت إليها الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.