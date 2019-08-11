شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..مصادر مطلعة تكشف عن الخيار الاضطراري الذي ستلجأ اليه الشرعية لرد الصاع صاعين للإمارات اذا استمر انقلاب ميلشياتها بعدن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادرسياسية مطلعة عن الخيار الاضطراري للشرعية في حال احجمت الامارات عن انهاء التمرد الذي دعمته وتوجيه ميلشياتها في عدن بالانسحاب الفعلي من كافة المواقع التي سيطرت عليها . وأكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " أن الحكومة الشرعية ستلجأ الى خيار اللجوء لمجلس الأمن الدولي وطلب انهاء دور وحضور الامارات في اليمن واتهامها بشكل رسمي باحتلال عدن من خلال ميلشيات محلية تابعة لها ومموله من قبلها منوهة الى ان الشرعية تمتلك ادلة دامغة تؤكد تورط الامارات في دعم ميلشيات محلية بهدف خلق نفوذ لها في جنوب اليمن والسيطرة على موانيء وجزر يمنية وخروجها عن الاهداف المحددة لتدخل التحالف العربي في اليمن . Advertisements وبحسب القانون الدولي فان الحكومة الشرعية هي صاحبت الحق الحصري في تحديد استمرار أو انهاء دور اي دولة في التحالف واتهامها للإمارات بتحريك ميلشيات محلية لاحتلال عدن سيضع الاخيرة في موقف المتهم أمام المجتمع الدولي وسيصدر قرار ملزم لها بالانسحاب الكامل من اليمن .

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