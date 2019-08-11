شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شرطة «دبي» المثير للجدل يتراجع عن دعم انقلاب عدن ويشيد بوحدة «علي عبدالله صالح»! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، تراجعه عن دعم الانفصال في اليمن، وأكد التزام بلاده بخيارات السعودية في الحفاظ على الوحدة.

وكتب ضاحي خلفان اليوم في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول: "مشروع يمن موحد مشروع ممتاز.. هو مشروع المغفور له بإذن الله تعالى علي عبد الله صالح.. المحافظة عليه يحقق حلم الرجل في قبره".

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وأضاف أنه في حال أرادت المملكة (السعودية) "مشروع عفاش يمن موحد نحن معها..وإن أرادت غير ذلك نحن معها....لكن كل ذلك لن يتحقق إلا بالقضاء على الإرهابيين".

وجاء التغير في خطاب خلفان بعد تصريحات قوية للسعودية التي أعلنت رفضها للانفصال في عدن واعتبرت انقلاب عدن المدعوم من الامارات مشروع انفصالي.