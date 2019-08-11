شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة اماراتية تفاجئ الجميع وتكشف قبل قليل حقيقة استشهاد العميد مهران القباطي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السكرتير الاعلامي للعميد مهران القباطي عن حقيقة مقتل قائد اللواء الرابع، حماية رئاسية.

ونفى علي منتصر السكرتير الإعلامي، للعميد مهران القباطي، قائد اللواء الرابع حماية رئاسية، التابع للحكومة اليمنية الشرعية في عدن قبل قليل أنباء عن مقتله، قائلا إنه ”في مكان آمن“.

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وفي وقت سابق اليوم الاحد تداولت أحد الصفحات باسم اللواء الرابع حماية رئاسية عن مقتل القباطي، إثر المواجهات العسكرية التي شهدتها عاصمة اليمن المؤقتة بين ألوية الحماية الرئاسية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال منتصر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن العميد القباطي الآن ”في مكان آمن“ رافضا الكشف عن ذلك المكان.