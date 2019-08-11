شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مقربة من «الميسري» تكشف السبب «الاحترازي» لتسريبه تسجيلا يتضمن تصريحات جريئه ومثيرة وصادمة حول انقلاب عدن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الداخلية اليمنية،أحمد الميسري، في تصريح مسجل اليوم الأحد، في الظهور الأول له منذ سيطرة الانقلابيين على مقاليد الأمور في عدن ، عن تفاصيل الاحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الميسري" نقر بالهزيمة وانتصار الإمارات علينا"، مشيراً إلى أن 400 عربة إماراتية شاركت في المعركة لصالح الانقلابيين.

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وأضاف الوزير الميسري أن السعودية صمتت طوال أيام المواجهات في الوقت الذي كان حليفها الإمارات يذبحنا من الوريد إلى الوريد، فيما وصف الصمت الرئاسي بالمريب.

وأكد الوزير بأن المعركة التي خسرتها الشرعية لن تكون الأخيرة، وأنه سيرحلون وسيعودون من جديد.

وأشار الميسري، في الفيديو المسجل يوم أمس، إلى أنه يجري نقلهم العاصمة السعودية الرياض.

من جهتها اكدت مصادر سياسية مقربه من الوزير الميسري في تصريحات خاصة لليمني اليوم ان نشر الاخير للتسجيب المسرب لتصريحاته استهدف من خلاله حماية نفسه بالكشف عن المكان الذي سيتوجه اليه والمتمثل في العاصمة السعودية الرياض وبخاصة انه انتقد موقف المملكة من عدم دعم الشرعية والتدخل لمنع سقوط عدن.