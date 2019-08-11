شكرا لقرائتكم خبر عن من السعودية .. تهديد خطير للانتقالي الجنوبي: ‘‘سينسحب والنعال على أنف أعز عزيز فيه’’ وهذا موعد التنفيذ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد سياسي سعودي بارز بطرد المليشيات التابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" من عدن.

وقال المحلل السياسي السعودي د علي التواتي القرشي في تصريح جريئ “لينسحب ونعال على أنف أعز عزيز فيه.. والموعد منتصف هذه الليلة” قاصدا بذلك “المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات

ووصف مليشيات الإمارات في عدن وهجومها على قوات الشرعية بـ “‏حرب الفجار الثانية”.

Advertisements

ولفت الى أن حرب الفجار الأولى وقعت عام 43 ق هـ في بين قبيلة كنانة وقبائل قيس عيلان في مكة وما حولها. وسميت بالفجار لوقوعها في شهر من الأشهر الحرم ولما قطع فيها من الصلات والأرحام.

وحرب الفجار الثانية : وقعت في شهر ذي الحجة الحرام عام ١٤٤٠ هـ بين فصائل يمنية في عدن وما حولها..

وقال “القرشي” سبق أن أشرت إلى أن التصريح تجاهل شق الانسحاب.. وهو الأهم من وجهة نظري.. يجب منع أي جهة في اليمن من التطاول على الحكومة الشرعية ومؤسساتها