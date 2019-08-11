شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يُثلج صدور اليمنيين ويتخذ قراراً صادماً للإمارات كأول رد سريع على انقلاب عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار وزارة الاعلام اليمنية، مختار الأرحبي، عن قرار رئاسي وشيك بسحب السفير اليمني لدى الامارات وطرد السفير الاماراتي باليمن، احتجاجاً على انقلاب المجلس الانتقالي الممول اماراتياً على مؤسسات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن..وقال الرحبي في تغريدة جديدة - رصدها "بويمن"- قبل قليل عبر حسابه بتويتر، إنه "من المتوقع أن يتم سحب السفير اليمني في الإمارات وطرد السفير الإماراتي لدى اليمن احتجاجا على دعم الانقلاب في عدن".

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