بالفيديو والصور: منظر مهيب لأداء الحجاج طواف الإفاضة بالبيت العتيق

توافد الحجاج اليوم (الأحد) على بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة، بعد أن رموا جمرة العقبة الكبرى بمنى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وسارت وفود الحجيج صوب بيت الله العتيق بكل سهولة ويسر وسط تواجد كثيف لأفراد الأجهزة الأمنية والقطاعات المختلفة التي عملت على تنظيم حركة الحشود لضمان سلامتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وكان حجاج بيت الله الحرام باتوا ليلة أمس في مشعر مزدلفة، بعد أدوا ركن الحج الأعظم أمس السبت بالوقوف على عرفات، ومن ثم توجهوا إلى منى حيث رموا الجمرة الكبرى.

ويقضي الحجاج أوقاتاً إيمانية فريدة وهم يكثرون من التلبية وذكر الله عز وجل اقتداء بسنة النبي ﷺ، معبرين عن سعادتهم بتوفيق الله تعالى بأن مكّنهم من أداء فريضة الحج هذا العام.