8 مجازر و40 ألف موظف للهدي والأضاحي

بدأ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مع شروق شمس العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، العمل بطاقته القصوى لمواكبة طلب الحجاج أداء نسك الأضاحي في جميع المجازر التابعة للمشروع، الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء تنفيذ المشروع في موسم حج عام 1403- 1983. - 8 مجازر - 40 ألف مشغل وفني وطبيب وإداري - مليون أضحية في 84 ساعة عمل متواصلة - 8 منشآت نموذجية - نظام مراقبة آلي



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