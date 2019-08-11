770 متطوعة بالدفاع المدني للمرة الأولى

ارتفع عدد المتطوعين في الدفاع المدني في موسم حج هذا العام إلى 1500 متطوع ومتطوعة، أسهموا جنبا إلى جنب مع فرق الإطفاء والإنقاذ والإخلاء في التدريبات التي ينظمها الدفاع المدني لرفع درجة الجاهزية في تنفيذ خطط الحج.

معايير الاختيار

أشاد مدير شعبة المتطوعين بالحج مدير إدارة شؤون المتطوعين بالدفاع المدني المقدم أحمد القرني، بالأداء الذي يقدمه المتطوعون في موسم الحج، مشيراً إلى استقطاب المتطوعين المعتمدين لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بعد استيفائهم معايير الاختيار في اللياقة البدنية وعامل السن والخصائص التي تمكنهم من أداء المهام التطوعية في الحج.

فخر واعتزاز

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بينت مدير إدارة الإشراف النسوي بالدفاع المدني تهاني المزروع، أن الإدارة النسائية تشارك للمرة الأولى في حج هذا العام بنحو 770 متطوعة، وتعد مشاركة المتطوعات ضمن مبادرات تمكين المرأة في البلاد، مشيرة إلى أن الانضمام للدفاع المدني يمثل فخرا واعتزازا لكافة المتطوعات للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مشاركة المرأة ضمن صفوف الدفاع المدني تعد مشاركة نوعية قيمة، لافتة إلى أن مدير عام الدفاع المدني يتابع باهتمام انخراط المرأة السعودية في الأعمال التطوعية، وإسهامهن في فرضيات الدفاع المدني بما يسهم في زيادة عدد المتطوعات في صفوف الدفاع المدني في مواسم الحج القادمة.

جامعة أم القرى

قالت رئيسة المسار الميداني ببرنامج الحج التابع لكلية الطب بجامعة أم القرى المتطوعة رغد الجروشي، إن البرنامج يقدم خدماته للحجاج عن طريق فرق جوالة في الميدان موزعة على المناطق، بالإضافة إلى مجموعات موزعة على المراكز الصحية والمستوصفات لخدمة الحجيج في جميع الأوقات، مشيرة إلى أن عدد المتطوعات بالمجال الطبي بلغ 170 متطوعة من القسم الطبي سواء تمريض أو طب أسنان أو مختبرات أو صيدلة.