تدريبات متخصصة
أوضح قائد منشأة الجمرات العميد عبدالله السحيباني أن الضباط والأفراد المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بمنشأة الجمرات تم توزيعهم على جميع مناطق المنشأة ومداخلها في كافة الاتجاهات، بعد إخضاعهم لتدريبات متخصصة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، ويشمل التدريب على كيفية التعامل مع الحالات ونقلها إلى المراكز الصحية الموزعة عند عدد من نقاط الدفاع المدني.
دقة وسرعة
بين ضابط التنسيق في غرفة المراقبة والتوجيه التابعة للدفاع المدني بمنشأة الجمرات الرائد رياض الجديعي، أن عمل الغرفة يختص برصد دخول الحجاج وخروجهم، والتأكد من عدم وجود أي تزاحم، عبر شاشات موزعة على كافة منشآت الجمرات من أجل متابعة سير الحجاج، والتأكد من سلامتهم وعدم وجود أي إصابات أو حالات إغماء أو تزاحم، مفيدا بأنه في حال ورود أي ملاحظة يتم انتقال أقرب نقطة متمركزة بالجمرات للمصاب ومن ثم يتم نقله لأقرب مركز صحي لإسعافه.
وأكد الضابط الميداني النقيب فواز السهلي أن العمل بالجمرات يعتمد على الدقة والسرعة، وتم اختيار متقن للأفراد الذين سيؤدون تلك المهمة، ليتم تدريبهم على كافة الأدوار والمهام الأساسية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية للتعامل مع بعض الحالات كالإغماء أو السقوط، مشيرا إلى أن المراكز بمنشأة الجمرات مزودة بنقالات وعربات وجميع أدوات السلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر خطط للإخلاء والتعامل مع الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.