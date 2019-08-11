منشأة الجمرات تستوعب 300 ألف حاج في الساعة

تعدّ منشأة الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر منى، إذ بلغت تكلفته الإجمالية أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال، وطاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة، ونفذ بطول 950 مترا وعرض 80 مترا، وصمم على أن تكون أساسات المشروع قادرة على تحمل 12 طابقا، و5 ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك. مكونات المشروع - 5 طوابق ارتفاع كل منها 12 مترا - 3 أنفاق وأعمال إنشائية - 11 مدخلا للجمرات - 12 مخرجا في الاتجاهات الأربعة Advertisements - 6 اتجاهات لتسهيل الدخول إلى الجسر - 6 أبراج للطوارئ مرتبطة بالدور الأرضي والأنفاق ومهابط الطائرات - أحواض الجمرات والشواخص بطول 40 مترا - 1436 جرى تنفيذ توسعة الساحة الغربية للجمرات بمساحة 40.000م2



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