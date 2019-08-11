انقطاع التيار الكهربائي في الدرب

أغلقت الجهات الرسمية في محافظة الدرب شمال منطقة جازان، مساء أول من أمس، طريقي مدخل بلدة الدرب القديمة إثر جريان السيول في وادي عتود بعد هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية والأسواق التجارية أثناء التسوق في المراكز التجارية. ووقف محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني على الجهات الأمنية والخدمية التي تتابع الحالة المطرية في المحافظة والسيول المنقولة من المناطق الجبلية، حيث شاركت الدوريات الأمنية بالمحافظة والدفاع المدني والمرور وبلدية المحافظة في الإشراف والمتابعة على جريان السيول، وتنظيم الحركة المرورية وتنبيه المواطنين للابتعاد عن مجاري الأودية وتوخي الحيطة والحذر.



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