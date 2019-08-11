إغلاق استراحة حولت لمسلخ دواجن مخالف جنوب الطائف

أغلقت بلدية جنوب الطائف الفرعية مسلخا مخالفا للدواجن يعمل بدون ترخيص نظامي، ومقاما في إحدى الاستراحات بجنوب المحافظة. وأوضحت أمانة الطائف أنه تمت مصادرة كافة محتويات المسلخ المخالف وإغلاقه، وذلك لعدم وجود ترخيص نظامي، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بعدم تأهيل الموقع، وتدني مستوى النظافة، وسوء أدوات التحضير، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين. ونفذت الفرق الرقابية بالفرع حملة ميدانية مكثفة على المطابخ والمطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية والمسالخ العشوائية والبوفيهات، ضمن البرامج الرقابية المكثفة لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف. وبينت الأمانة أنها تنفذ حملة مكثفة لمتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك، والتأكد من سلامة المعروضات وتطبيق الاشتراطات الصحية، والتوعية بمخاطر التجاوزات ومخالفة التعليمات الصحية، وتغطي الفرق الرقابية مواقيت الحج والطرق السريعة والضواحي ومواقع عربات الترك فود، وغيرها من الأنشطة التي تتعلق بصحة المستهلك.



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