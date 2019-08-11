24 يوما لتشغيل محطة الأجرة الجديدة بالأحساء

24 يوما تفصل سائقي سيارات الأجرة في الأحساء، الانتقال من موقع المحطة الحالي في وسط مدينة الهفوف إلى موقع محطة الأجرة الجديدة بمخطط الإدارات الحكومية في الأحساء، وتحويل الموقع الحالي إلى ساحة مواقف عامة. وكانت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء أجلت في وقت سابق الانتقال إلى الموقع الجديد، استجابة لطلبات السائقين، بسبب استمرار إغلاق تقاطعين رئيسيين في المحافظة بسبب تنفيذ أعمال التطوير فيهما، وهما: تقاطع طريق الملك فهد مع طريق عين نجم، وكذلك تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الديوان. بدوره، أشار مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج» أمس، إلى أن المحطة جاهزة للتشغيل وإطلاق حركة سير سيارات الأجرة منها وإليها، وتقدر طاقتها الاستيعابية بـ50 سيارة أجرة، بمساحة 410 أمتار مربعة وتتوسط محطتي سكة الحديد والنقل الجماعي، إضافة إلى أنها تقع في وسط مفترق طرق بين مختلف مدن وقرى المحافظة، وتتوسط مدينتي الهفوف والمبرز، وذلك تيسيرا على جميع مستخدمي سيارات الأجرة، وتعدد خيارات التنقل في موقع واحد.



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