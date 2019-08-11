30 هدية تبهج مسني جازان

رسمت زيارة فريق لنسعد التطوعي بمحافظة أبوعريش، الفرحة والبهجة على محيا المسنين بدار الرعاية الاجتماعية بمنطقة جازان، والتي تهدف إلى مشاركتهم برنامجهم اليومي، وتعزيز الصلة والترابط، وإدخال البسمة على قلوبهم، والتعرف عليهم، والاطلاع على البرامج والأنشطة المنفذة لهم. واشتملت الزيارة على تنفيذ مبادرة «لنسعد مسن»، وتوزيع 30 هدية، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. وأكد مدير دار الرعاية الاجتماعية بجازان خالد معافا، أنه تم مناقشة آلية احتضان المسنين للفريق التطوعي الزائر، والتعريف بدور الإيواء، وما تقدمه القيادة الرشيدة من رعاية اجتماعية للمسنين، وشرح عن البرامج المقدمة، وسبل الترفيه، والفعاليات المنفذة، وإطلاع الفريق على المرافق المخصصة بالدار، مشيدا بزيارة فريق لنسعد التطوعي التي أبهجت المسنين، وشاركوهم يومهم بفعالية كبيرة، مقدما الشكر لهم على جهودهم المبذولة. وبين رئيس فريق لنسعد التطوعي أحمد الحاج أن الزيارة تأتي لتحقيق الأهداف الممثلة في تقديم واجب العطاء، ومشاركة الآباء، وإدخال الفرحة على محياهم، وصلة الفريق بالمسنين، ومراعاة أحاسيسهم ومشاعرهم، مشيرا إلى أنهم فئة غالية على الجميع، ويجب الوقوف معهم ومساعدتهم، وبذل الجهود لأجلهم.



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