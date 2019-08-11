382 ألف عربي يؤدون حج هذا العام

01 85663 مصر
02 57975 العراق
03 36478 الجزائر
04 32696 المغرب
05 32076 السودان
06 23736 اليمن
07 22529 سورية
08 14277 الأردن
09 12361 سلطنة عمان
10 11863 تونس
11 11286 الصومال
12 10557 ليبيا
13 8974 فلسطين
14 6698 الكويت
15 6643 لبنان
16 3413 موريتانيا
17 1496 جيبوتي
18 1242 جزر القمر
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