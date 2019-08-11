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382 ألف عربي يؤدون حج هذا العام

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أفصحت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن أداء 382091 حاج عربي لمناسك حج هذا العام وفق الإحصائية السنوية التي تصدرها المؤسسة.

01 85663 مصر

02 57975 العراق

03 36478 الجزائر

04 32696 المغرب

05 32076 السودان

06 23736 اليمن

07 22529 سورية

08 14277 الأردن

09 12361 سلطنة عمان

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10 11863 تونس

11 11286 الصومال

12 10557 ليبيا

13 8974 فلسطين

14 6698 الكويت

15 6643 لبنان

16 3413 موريتانيا

17 1496 جيبوتي

18 1242 جزر القمر


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