382 ألف عربي يؤدون حج هذا العام

أفصحت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن أداء 382091 حاج عربي لمناسك حج هذا العام وفق الإحصائية السنوية التي تصدرها المؤسسة. 01 85663 مصر 02 57975 العراق 03 36478 الجزائر 04 32696 المغرب 05 32076 السودان 06 23736 اليمن 07 22529 سورية 08 14277 الأردن 09 12361 سلطنة عمان Advertisements 10 11863 تونس 11 11286 الصومال 12 10557 ليبيا 13 8974 فلسطين 14 6698 الكويت 15 6643 لبنان 16 3413 موريتانيا 17 1496 جيبوتي 18 1242 جزر القمر



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