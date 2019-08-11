200 ريال لذبح الأضحية في نجران

في وقت مبكر من صباح أمس بدأ نحر الهدي والأضاحي، وقد وجد المواطنون في نجران ازدحاماً شديد في المسالخ وارتفاعاً في سعر ذبح الأضحية، في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة. وقال ناصر محمد آل مهري: إن كل أضحية دفعنا لذبحها 100 ريال لعامل المسلخ، ولم تكن هناك نظافة أثناء السلخ، وأضاف يوسف حسين اليامي أن مطابخ مفرق الخميس مغلقة تماماً، مع أن الأمانة أعلنت بالسماح للمطابخ بذبح الأضاحي تخفيفاً عن المسالخ المعتمدة، وذكر أنه لجأ إلى أحد مطابخ نهاية طريق الملك سعود، ووجد سعر السلخ 200 ريال، وتساءل أين مراقبي أمانة نجران؟ ولماذا لم يحدد السعر ويعمم على أصحاب المطابخ من جهة الاختصاص قبل يوم النحر للتقيد والالتزام به خلال أيام عيد الأضحى؟، وأشار إلى عدد من المواطنين وجدوا قلة الاهتمام والنظافة وسوء التعامل من جزاري المسالخ المصرح لها والمطابخ في أيام النحر بخلاف بعض المسالخ الكبيرة التي توجد فيها كافة التجهيزات من أطباء بيطريين للكشف على الذبيحة قبل ذبحها وبعدها.



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