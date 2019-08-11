انسيابية الحشود عبر 3 مسارات ولا حالات وبائية

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية تعكس مستوى القدرات التنظيمية التي وصلت إليها قوات الأمن في المملكة والجهات التنظيمية الأخرى، التي مكنت الحجاج من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة وأمان.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الثالث للجهات المشاركة في موسم حج هذا العام الذي عقد في منى أمس: لمس الجميع الجهود والأعمال التي نفذت وتمت لتصعيد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى ومن مكة المكرمة يوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفات ووقوفهم فيها، ونفرتهم منها إلى مزدلفة وعودتهم إلى مشعر منى، حيث قاموا برمي جمرة العقبة وأدّوا طواف الإفاضة بأمن وأمان وطمأنينة.

استقبال وعلاج

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، أن الوزارة واصلت تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، وواكبت الأعمال التي تمت خلال اليومين الماضيين بنجاح، مؤكدا أن الحالة الصحية العامة طيبة بحمد الله، ولم تُسجل حالات وبائية حتى الآن، ولله الحمد.

وأضاف أن خدمات وزارة الصحة التي قدمت في مشعر عرفات في يوم الوقفة كانت تقدم بشكل متواصل من خلال المستشفيات الأربعة المتواجدة ومجموعة المراكز الـ46 الموفرة في مشعر عرفات، وتم استقبال الحالات والتعامل معها وعودتها لإتمام مناسكها والحمد لله.

مكافحة التزوير

أجاب المشاركون في المؤتمر الصحفي عن أسئلة الصحفيين، حيث أوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي بن محمد الشويرخ، في إجابته عن سؤال بشأن الخطة الأمنية حيال مكافحة تزوير كوبونات الأضاحي والهدي بالحج، أن الإجراءات بدأت قبل بداية الموسم، وتم اتخاذ خطة أمنية لفرق التحريات والبحث الجنائي والدوريات الأمنية لمتابعة رصد مثل هذه الاحتيالات التي يلجأ لها بعض ضعاف النفوس.

وعن دور لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية بالمدينة المنورة نوه اللواء التركي بالدور التنظيمي الذي تقوم به اللجنتان، مبينا أن هذه اللجان تناقش خطط الحج كل عام بحضور جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تبحث الدروس المستفادة من خطط الحج في السنوات الماضية لمعرفة مواطن التقصير ومعالجتها.

ارتباط وثيق

بشأن مكاتب الحج الوهمية والعقوبات التي تصدر بحقهم وآلية التعامل مع ضحايا هذه المكاتب الوهمية، أفاد العميد سامي الشويرخ، بأن هذه السنة شهدت انخفاضا في أعداد المكاتب الوهمية، مرجعا ذلك إلى فضل الله -سبحانه وتعالى- ثم العمل الذي تقوم به أجهزة الأمن المختلفة من الرصد والمتابعة والضبط والإحالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي في إجابته عن سؤال عن تجربة الأدوار المتعددة في المشاعر المقدسة، أن وزارة الحج تعمل مثل الأجهزة الحكومية بمنهجية علمية تقتضي القيام بالتجربة قبل التنفيذ.

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وأشار المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، إلى أن ارتباط الرئاسة وثيق وقوي جدا مع المواطن والمقيم والزائر والعابر، لذلك لا بد من أن تفتح هذه القنوات قنوات التواصل، حيث إنه لا يتم التقدم إلا بالتعاطي مع المجتمع والعالم، من خلال ما تمتلكه الرئاسة من معلومات عن فترات سابقة مضت ومؤشرات لمستقبل آخر مختلف.

مسارات تنقل الحجاج

- قطار المشاعر 350 ألف حاج

- النقل الترددي بالحافلات 800 ألف

- نظام الرد والردين

- السير على الأقدام

جهود أمنية

- ضبط 288 مكتبا وهميا

- إعادة 40352 شخصا لا يحملون تصاريح

- 244.485 مركبة معادة لمخالفتها الأنظمة