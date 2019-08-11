إتلاف 650 أضحية في مسالخ عشوائية بالأحساء

فيما وصل أمس سعر ذبح الأضحية في المسالخ العشوائية بالأحساء إلى 130 ريالا للخروف، أتلفت لجنة متابعة المطابخ والأحواش العشوائية أول أيام عيد الأضحى المبارك، نحو 650 ذبيحة في 29 مسلخا عشوائيا مخالفا على امتداد مواقع برية وأخرى زراعية، تقوم عليها عمالة وافدة مكونة من 66 عاملاً في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية. وأبان المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل 7 نتائج سلبية في الذبح العشوائي على الأفراد والمجتمع، وهي: 1- من يقومون بهذه العملية عمالة غير متخصصة. 2- غياب الفحص البيطري قبل وبعد الذبح. 3- تعريض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض. 4- تعريض الذبائح للفساد السريع بسبب التعرض للملوثات الخارجية 5- تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم 6- عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز 7- عدم التخلص السليم من مُخلّفات الذبائح



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