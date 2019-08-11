السيول المنقولة تقطع طريق الدرب وانهيارات صخرية في ألمع واحتجازات بالباحة

شهدت محافظة الدرب شمال منطقة جازان، أمس، هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة والمراكز التابعة لها، مما أدى إلى جريان عدة أودية وشعاب ومنها وادي عتود، وشعب فيشان بريم، ونتج عنها قطع وقفل الطريق المؤدي إلى قرية الدرب القديمة احترازيا، وكذلك عزل أهالي قرية ريم، ووقف محافظ الدرب واستنفرت لجنة الأمطار والكوارث ببلدية الدرب، كما انتشرت دوريات الأمن والسلامة بالدفاع المدني، ودوريات الشرطة والمرور لمتابعة أوضاع السيول واتخاذ اللازم.

جريان الأودية

وقف محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني على عمل الجهات الأمنية والخدمية التي تتابع الحالة المطرية والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الدرب، وكذلك السيول المنقولة من المناطق الجبلية وبمشاركة دوريات المحافظة والدفاع المدني وشرطة المحافظة والمرور، وكذلك بلدية محافظة الدرب في الإشراف ومتابعة جريان الأودية، وتنظيم حركة المرور وتنبيه المواطنين للابتعاد عن مجاري الأودية وتوخي الحيطة والحذر.

إغلاق احترازي

أدى جريان سيل وادي عتود الشهير في المحافظة إلى انتشار فرق البلدية ودوريات الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني، وكذلك الشرطة والمرور على مداخل الطرق التي تقع على مجرى الوادي، مما أدى إلى إغلاق المداخل والطرق التي قطعها السيل تماما، وبشكل احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وتوجيه قائدي المركبات لطرق آمنة وبديلة.

محاصرة الأهالي

في قرية ريم حاصرت السيول وادي فيشان الأهالي، مما استدعى الاستنجاد برئيس المركز والذي قام بإبلاغ الدفاع المدني والبلدية لمحاولة وقف تدفق مياه السيل وتحويله بعيدا عن طرق القرية، وإنهاء المشكلة دون أضرار مادية أو بشرية، وقال المواطن علي مشاري إن فرحتهم لا تكتمل مع هطول الأمطار، ولذلك لأن الكهرباء مقطوعة والأهالي محتجزون خلف شعب فيشان، وما نخشاه أن تكون هناك حالات طارئة مثل حالات ولادة أو ما شابه، وأشار إلى أنه قد طالبنا بعمل عبارة أو كبري في هذا الموقع، ولكن للأسف إن مطالباتنا ذهبت إدراج الرياح.

صلاة العيد

فيما استنفرت إدارة الأوقاف والمساجد بالدرب وفرشت جميع مصليات العيد، إلا أن الأمطار غيرت الصلاة من المصليات إلى جوامع المحافظة، وحددت 9 جوامع لإقامة صلاة العيد بها.

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إعاقة السير

شهدت محافظة رجال ألمع أول من أمس، أمطارا غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وشملت الأمطار معظم أرجاء المحافظة، فيما الأتربة والانهيارات الصخرية، مما أدى إلى إعاقة السير بعقبة الصماء الرابطة بين محافظة رجال ألمع ومدينة أبها، وفور هطول الأمطار وبشكل مكثف باشرت الدوريات الأمنية والمرور الانتشار على طول الطريق الرابط بين رجال ألمع وأبها، وبين طريق محافظتي محايل عسير ورجال ألمع، فيما سيرت إدارة الدفاع المدني في المحافظة دورياتها ونبهت المواطنين لعدم التجمع داخل بطون الأودية ومجرى السيول.

الطرق تباشر

باشرت إدارة الطرق وعبر آلياتها المنتشرة التدخل وإصلاح الطرق التي شهدت انهيارات صخرية، وتسببت في عرقلة حركة السير، وحذرت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين من خطر التجمع داخل بطون الأودية وفي مجاري السيول.

دوريات السلامة

داهمت السيول في الباحة منزل عائلة دون وقوع أضرار بشرية، فيما احتجزت 7 أشخاص في وادي ضرك وإخراجهم بشكل آمن، كما أخرجت آليات الدفاع المدني سيارة محتجزة بها شخصان بسيول المندق.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس، أنه تم تحريك عدد من دوريات السلامة لتنبيه ومنع المواطنين من عبور تلك الأودية، كما تمركزت فرق استباقية في عدد من المواقع الحرجة بالمنطقة ومحافظاتها.