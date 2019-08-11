غياب الاشتراطات الصحية يقلص مواقع الذبح بأبوعريش

تسبب عدم استيفاء مطاعم المندي والمطابخ للاشتراطات البلدية والصحية في محافظة أبوعريش، في تقليص عدد مواقع الذبح إلى 5 مواقع، ممثلة في مسلخ البلدية، ومطاعم النورس، ولذائذ المندي، بالمحافظة، ومطابخ محمد آل إبراهيم، وصفوة، وشريفة بكري، بقرى الجربة، وصفوة، مما نتج عنه تذمر المواطنين، وازدحام المسلخ الوحيد بالمحافظة، وتوجه كثير للذبح بمواقع المسالخ العشوائية التي يمتهنها العمالة المخالفة.

اشتراطات ملزمة

أوضحت أمانة منطقة جازان أنها أشعرت المطابخ الراغبة في ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالشروط الواجب توافرها، وضرورة الالتزام بها، مشيرة إلى أنه ستتم مراقبة تطبيقها، ومعاقبة المخالفين منهم، مضيفة أن الاشتراطات تتمثل في ترخيص للمنشأة سارٍ المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية، وحصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية، والتقيد بالزي الموحد، واستخدام وسائل النظافة، وتخصيص أكياس لحفظ اللحوم، والالتزام بوضع المخلفات في أكياس بلاستيكية، ووضع مخلفات الجلود بالأماكن المخصصة، وتأمين عمال نظافة، وحاويات نفايات، وتوفير طبيب بيطري للكشف عن الذبائح، والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

جولات ميدانية

أكد المشرف على أعمال أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الدكتور إبراهيم الخياط، أن الأمانة كثفت جولاتها الميدانية للمطابخ الأهلية، في إطار خطتها للوقوف على استعدادات المطابخ لاستقبال الأضاحي، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية المطلوبة، مطالبا المواطنين والمقيمين بالتقيد بالذبح خلال عيد الأضحى المبارك في المسلخ المركزي لمدينة جيزان، والمسالخ المعتمدة بمحافظات المنطقة، أو أحد المطابخ المصرح لها، وضرورة التعاون مع الأمانة بمنع حالات الذبح العشوائي، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، وتفاديا لانتقال الأمراض، مؤكدا أن الأمانة لا تألو جهدا في متابعة ومراقبة المخالفين للاشتراطات البلدية، وذلك حفاظا على الصحة العامة، وفي حال وجود أي مخالفات يرجى الإبلاغ على رقم طوارئ الأمانة 940.

عمالة عشوائية

يفضل كثير من المواطنين في منطقة جازان، خصوصا في محافظة الدرب، الاستعانة بالعمالة العشوائية وعمال المزارع لذبح أضحياتهم في يوم عيد الأضحى المبارك، لتفادي حالة الانتظار والطوابير الطويلة لدى المسالخ التي تصل في بعض المواقع إلى ساعات انتظار طويلة تصل إلى الثلاث وأربع ساعات، هؤلاء يفضلونها في الهواء الطلق وفي أماكن يختارونها بأنفسهم، وغالبا ما تكون داخل هذه المزارع أو الاستراحات.

أبرز الاشتراطات البلدية

ترخيص للمنشأة

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استيفاء الشروط الصحية والفنية

الشهادات الصحية للعاملين

التقيد بالزي الموحد

استخدام وسائل النظافة

تخصيص أكياس لحفظ اللحوم

تأمين عمال نظافة وحاويات نفايات

توفير طبيب بيطري