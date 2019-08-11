السعودية اليوم / محافظ جزر فرسان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى ويعايد المرضى



فرسان 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي اليوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجموعًا من المواطنين وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي ، وذلك بمقر المحافظة ، حيث قدم محافظ فرسان التهنئة للجميع بهذه المناسبة.

كما زار الحازمي المرضى المنومين بمستشفى فرسان العام، واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم ، مقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعيًا المولى القدير أن يمنّ على المرضى بالشفاء والعافية .

ورفع محافظ جزر فرسان التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي فرسان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

22:31ت م

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فرسان 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي اليوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجموعًا من المواطنين وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي ، وذلك بمقر المحافظة ، حيث قدم محافظ فرسان التهنئة للجميع بهذه المناسبة.كما زار الحازمي المرضى المنومين بمستشفى فرسان العام، واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم ، مقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعيًا المولى القدير أن يمنّ على المرضى بالشفاء والعافية .ورفع محافظ جزر فرسان التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي فرسان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.// انتهى //22:31ت م0273

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