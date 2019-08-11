السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت

منى 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد دولة الكويت على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
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22:28ت م
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