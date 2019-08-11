السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك



سكاكا 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

رفع ‏صاحب السمو الملكي الأمير ‏عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف‏ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

‏ودعا سمو نائب أمير الجوف الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة أعوامًا عديدة بالصحة والعافية، وعلى بلادنا بالخير والمسرات وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم ويردهم لديارهم سالمين في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من خدمات وتسهيلات لراحتهم ، ‏وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

22:16ت م

0269



سكاكا 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع ‏صاحب السمو الملكي الأمير ‏عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف‏ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك.‏ودعا سمو نائب أمير الجوف الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة أعوامًا عديدة بالصحة والعافية، وعلى بلادنا بالخير والمسرات وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم ويردهم لديارهم سالمين في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من خدمات وتسهيلات لراحتهم ، ‏وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //22:16ت م0269

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