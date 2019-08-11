

منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بمنى، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

ورحب الأمير خالد الفيصل بحجاج الإمارات العربية المتحدة سائلا الله أن يمنّ على الحجيج بإتمام مناسكهم في سكينة ويسر.

فيما ثمّن الشيخ شخبوط آل نهيان الجهود التي تبذلها المملكة العربية

// انتهى //

21:52ت م

0267



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بمنى، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.ورحب الأمير خالد الفيصل بحجاج الإمارات العربية المتحدة سائلا الله أن يمنّ على الحجيج بإتمام مناسكهم في سكينة ويسر.فيما ثمّن الشيخ شخبوط آل نهيان الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتأمين خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع السبل التي تضمن لهم تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة.// انتهى //21:52ت م0267

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.