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الان تتابع 1000 حافلة تخدم قطار المشاعر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-المشاعر المقدسة-محمد السويهري
إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه النقابة العامة للسيارات في النقل الترددي فإنها تعتبر شريكا أساسيا في عملية نقل ضيوف الرحمن المقرر نقلهم عن طريق قطار المشاعر حيث وفرت النقابة العامة للسيارات ما يقارب 1000 حافلة لخدمة ونقل أكثر من 150 ألف حاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى
من جهته أوضح مساعد الرئيس لشؤون النقل اسامة سمكري بأن ما يدعم هذا الحضور الواضح للنقابة العامة للسيارات هو العمل على خطط مدروسة وفق رؤية المملكة العربية السعودية التي من أهم ركائزها راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام وما نسعى إليه هو ذلك التكامل مع باقي الجهات التي نخدم ضيف الرحمن ايمانا منا بان العمل وفق منظومة واحدة مائله النجاح بإذن الله تعالى وأضاف سمكري فخورونا بخدمة ضيوف الرحمن وسوف نسعى دائما الى التطوير الذي يرتقي بأعمالنا نحو تجويد الخدمة في الأعوام القادمة .
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