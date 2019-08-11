شكرا لقرائتكم خبر عن «السلام السعودي» يُوعِّي الحجاج بإجراءات الأمن والسلامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

عقد العميد مبارك الخريف قائد مشعر منى، في مقر القيادة بالمشعر، اجتماعاً بأعضاء «السلام السعودي للبحث والإنقاذ» بقيادة سعود المالكي، وتخلل اللقاء الترحيب بالمتطوعين والتحضير لأعمال المساندة لحج هذا العام.

وشكر العميد الخريف أعضاء «السلام السعودي» على مبادرتهم التطوعية في مساندة الدفاع المدني في مشعر منى، والتوعية بإجراءات الأمن والسلامة للحجاج في المخيمات للسنة الثانية على التوالي.

وخلال اللقاء، استعرض العميد خطة العمل لموسم حج هذا العام والمهمات المناطة لأعضاء الفريق، وتبادل فيها خبرات المشرفين على مخيمات الحجاج من العام الماضي، وأهم ما تم رصده من ملاحظات، بغرض تطوير وتحسين جودة الأداء لحج هذا العام.

واختُتم اللقاء بالتشديد على أهمية دور الفرق التطوعية في مساندة أعمال الدفاع المدني في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.